Ливни прольются сегодня в разных районах Карелии

Сегодня, 20 июня, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +17, +19°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный, на севере местами небольшой. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха +17, +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, вечером небольшой дождь.

В Сегеже до +15, пасмурно, сильный дождь.

В Сортавале до +19, пасмурно, сильный дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»