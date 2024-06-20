20 июня 2024, 06:30
Ливни прольются сегодня в разных районах Карелии
В республике в четверг ожидается до 22 градусов тепла
Сегодня, 20 июня, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +17, +19°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный, на севере местами небольшой. Днем в отдельных районах гроза. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха +17, +22°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, вечером небольшой дождь.
В Сегеже до +15, пасмурно, сильный дождь.
В Сортавале до +19, пасмурно, сильный дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»