Дожди и грозы ожидаются в Карелии в среду

Облачно с прояснениями будет 5 июля в Карелии. Кратковременные дожди пройдут в республике, а местами грозы, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер ожидается умеренный юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +15, +20 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер умеренный юго-западный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +11, +13 градусов, днем +18, +20 градусов. // фото: www.freepik.com