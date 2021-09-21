21 сентября 2021, 07:00
Дождей в Карелии сегодня быть не должно
21 сентября воздух в республике прогреется до плюс 10
Сегодня, 21 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +5, +10°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +2+5, пасмурно, без осадков.
В Сегеже +5+6, пасмурно, без осадков.
В Сортавале +5+9, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Free-Photos