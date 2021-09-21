Дождей в Карелии сегодня быть не должно

Сегодня, 21 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +5, +10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +2+5, пасмурно, без осадков.

В Сегеже +5+6, пасмурно, без осадков.

В Сортавале +5+9, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Free-Photos