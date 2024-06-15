Дождь «Воздуху» - не помеха

В течение субботы фестиваль «Воздух Карелии» (6+) несколько раз накрывало дождем. Но поклонники живого звука готовы были терпеть любые капризы нашего переменчивого северного лета.

Фанаты Юрия Лозы и Игоря Растеряева и во время дождя горячо поддерживали любимых исполнителей.

На фестивале царит атмосфера праздника, а, как известно, празднику не помеха любая погода.

Каждый час на фестивале стреляют из пушки, работает три сцены.

Гости фестиваля припасли зонты и дождевики, и готовы к любым капризам погоды. Воскресенье, возможно, пройдет без дождя, так следует из прогноза карельских синоптиков.

О том, какие развлечения есть на музыкальном фестивале, смотрите здесь. // фото и видео «Петрозаводск говорит»