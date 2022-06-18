Дождь в Карелии в воскресенье будет сильным, но есть надежда улучшение

Дождливая погода ожидается в Карелии и Петрозаводске в воскресенье, 19 июня. По прогнозам Гидрометцентра РК, днем в карельской столице будет облачно, +15, +17 градусов, ночью +10, +12 градусов.

В республике в целом +13, +18 градусов днем и +6, +11 градусов ночью, ливни, особенно на юге и в центре.

При этом дожди, которые принес циклон «Офелия», скорее всего, будут последними в ближайшее время. Об этом сказано в сообщении в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Затем погода станет налаживаться, а в середине недели даже может наступить настоящее лето, то есть будет тепло. // Фото: pxhere.com