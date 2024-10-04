Дождь с мокрым снегом обещают на севере Карелии

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу синоптиков гидрометцентра, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +8, +10. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, -2, местами до -6, днем +5, +10.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +6;

В Кондопоге ночью +1, днем +9;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +8;

В Олонце ночью +1, днем +10;

В Пудоже ночью -1, днем +9;

В Сегеже ночью -1, днем +8;

В Сортавале ночью 0, днем +10;

В Суоярви ночью -2, днем +8. // фото «Петрозаводск говорит»