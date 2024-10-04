04 октября 2024, 06:30
Синоптики дали прогноз погоды на пятницу в Карелии и Петрозаводске
Местами по республике возможен небольшой дождь
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7, +9, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6, +11.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске днем +7;
В Кондопоге, Сегеже, Суоярви днем +8;
В Олонце, Сортавале днем +10;
В Пудоже днем +9. // фото «Петрозаводск говорит»