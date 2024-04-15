15 апреля 2024, 06:30
Дождь, мокрый снег и до плюс 8 обещают сегодня в Карелии
Синоптики дали прогноз на 15 апреля
В Петрозаводске облачно, днем умеренный дождь, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +4, +6, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, на севере с мокрым снегом. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, на юге юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +3, +8.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +4;
В Кондопоге, Суоярви, Сегеже днем +6;
В Медвежьегорске днем +5;
В Олонце, Пудоже днем +7;
В Сортавале днем +8. // фото «Петрозаводск говорит»