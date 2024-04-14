Понедельник в Карелии не порадует погодой

В понедельник в Петрозаводске облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер ночью восточных направлений, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +4, +6, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно, прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, на севере с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, днем на юге юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5, днем +3, +8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +4;

В Кондопоге, Суоярви ночью +1, днем +6;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +5;

В Олонце, Пудоже ночью +1, днем +7;

В Сегеже ночью 0, днем +6;

В Сортавале ночью +1, днем +8. // фото «Петрозаводск говорит»