Дождь и гололед ожидаются в воскресенье в Карелии

Завтра, 24 января, в Петрозаводске ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем на юге дождя, местами слабый гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7°С, по северным районам -8, -13°С, на юго-западе до +1°С, днем -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-3, пасмурно, снег.

В Сегеже -1-5, снег, временами сильный.

В Сортавале -1+1, пасмурно, сильный снег, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото proza.ru