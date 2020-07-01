Дорогая «коммуналка». Сколько придется платить за тепло, воду, свет

С 1 июля 2020 года в России вступили в действие новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Для Карелии предельный индекс повышения платы за коммунальные услуги для населения был определен на уровне 4% с предельно допустимым уровнем отклонения в 2,4%. Это означает, что по отдельным муниципалитетам максимальный уровень повышения платы за ЖКУ может составлять 6,4%, но в целом по республике повышение должно уложиться в 4%.

Понятно, что гражданам, живущим в конкретном городе или поселке, не очень интересна «средняя температура по больнице». Им важно понять, во что им теперь будет обходиться «коммуналка». С помощью руководителя госкомитета по ценам и тарифам РК Тимофея Крюкова мы попытались собрать более подробную информацию о размере новых тарифов и уровне их изменения.

По подсчетам специалистов госкомитета, среднее изменение платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года составит 3,335%, что даже ниже установленного «потолка» в 4%. В разрезе городов и поселков ситуация выглядит следующим образом.

Рекордно низкое повышение платы за коммунальные услуги (всего на 0,976%) зафиксировано в Поповпорожском сельском поселении.

Ниже 3% ждет повышение тарифов жителей Вяртсиля (2,407%), Янишполя (2,511%), Великой Губы (2,136%), Малиновараккского сельского поселения (2,267%), Шуньгского сельского поселения (2,205%).

Выше отметки в 4% поднимется плата за коммунальные услуги для жителей Костомукши (4,967%), Медвежьегорска (4,753%), Пряжи (4,089%), Плотинского сельского поселения (4,191%), Пяозерского сельского поселения (4,285%), Толвуйского сельского поселения (4,4%), Импилахтинского сельского поселения (4,306%), Салминского сельского поселения (4,686%), Валдайского сельского поселения (4,665%).

Все остальные попали в «середнячки». В Беломорске плата увеличится на 3,738%, в Кеми на 3,363%, в Кондопоге на 3,724%, в Лахденпохья на 3,774%, в Олонце на 3,851%, в Питкярянте на 3,862%, в Пудоже на 3,674%, в Сегеже на 3,883%, в Сортавале на 3,87%, в Суоярви на 3,798%, в Петрозаводске на 3,824%.

С 1 июля граждане, проживающие в городах в домах с газовыми плитами, за электричество будут платить из расчета 3,68 руб./кВтч. Данный тариф вырос на 4,5%. Для тех, кто живет в городских квартирах с электроплитами или проживает в сельской местности, тариф повысится на 4,9% и составит 2,58 руб./кВтч.

Тариф на электроэнергию в Карелии удалось вновь удержать на одном из самых низких на Северо-Западе уровне. Только в Мурманской области он ниже: для горожан, проживающих в квартирах с газовыми плитами, электричество будет стоит 2,82 руб./кВтч. Тимофей Крюков напомнил, что в Мурманской области, где есть атомная электростанция, традиционно самая дешевая на Северо-Западе электроэнергия. У других соседей по СЗФО тариф на электричество варьируется от 4,28 руб./кВтч в Архангельской области до 5,42 руб./кВтч в Ненецком автономном округе.

Цена на сжиженный газ для АО «Карелгаз» увеличена на 4%. Так, сжиженный газ из групповых установок обойдется для потребителей в 41,58 руб./кг, за газ в баллонах со склада придется заплатить 41,54 руб./кг, а без учета доставки до потребителя тот же газ обойдется в 34,56 руб./кг. Для тех, у кого в квартире есть индивидуальный прибор учета, сжиженный газ будет стоить 91,25 руб/куб.м. Природный газ тоже подорожает - на 3% и составит 5,56 руб/куб.м.

Новый тариф будет действовать и на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вывоз мусора подорожает всего на 0,4% и составит 539,17 руб./куб.м.

В структуре коммунальных платежей примерно половину занимает плата за теплоснабжение. Понятно, что в нашей северной республике граждан больше всего волнует, как изменится тариф на тепло. В сфере теплоснабжения средний рост тарифов в Карелии составил 3,8%.

В Петрозаводске, Пряжинском и Прионежском районах, где теплоснабжающей организацией является ПАО «ТГК-1», тариф на тепло увеличился на 3,8% и достиг отметки в 2143,25 руб./Гкал.

- Почти три года мы сдерживали рост тарифа на тепло в Петрозаводске. Сейчас нам пришлось его поднять, так как произошел рост тарифа на газ. Он бы вырос еще больше, если бы мы не применили тактику сглаживания в пользу потребителя. ТГК-1 пришлось взять на себя, если так можно выразиться, определенное бремя социальной нагрузки,

- сказал руководитель госкомитета.

Экономически обоснованный тариф для ООО «Петербургтеплоэнерго», отапливающее Олонецкий, Питкярантский, Сортавальский, Лахденпохский районы, с 1 июля составил 4684 руб./Гкал с ростом на 3,8%.

В данном случае, объяснил Крюков, на размер тарифа влияет то, что газифицирован только Олонецкий район. Котельные остальных районов Приладожья работают на угле, мазуте и щепе, что, конечно, влияет на размер тарифа.

ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» оказывает услуги теплоснабжения в 14 районах республики. Именно в государственном предприятии сконцентрированы самые проблемные котельные, работающие на мазуте, угле, электроэнергии. Для КарелКоммунЭнерго тариф на тепло был снижен на 14,9% и установлен на уровне 6 154 руб./Гкал.

Тимофей Крюков отметил, что максимальный тариф на тепло для населения в Карелии установлен в размере 3 567 руб./Гкал.

Разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом, установленным для населения, оплачивается из республиканского бюджета. Максимальный тариф на тепло в 3 567 руб./Гкал с 1 июля установлен для многих городов и поселков. Например, он действует в Олонце, Пудоже, Кеми, Беломорске.

Тариф на водоснабжение в среднем по Карелии уменьшился на 1%. Снижение произошло за счет Петрозаводска, где тариф на воду стал скромнее на 4,7% и с 1 июля равняется 42,96 руб/куб.м.

Несмотря на то, что в Сегеже тариф на воду увеличился на 5,9%, сегежане будут платить за воду значительно меньше петрозаводчан — 23,25 рубля за кубометр. При этом тариф в Сегеже с 1 января 2019 года был снижен на 1,3%, а год назад - в июле 2019 года его не стали увеличивать.

Плата за водоснабжение серьезно отличается в зависимости от населенного пункта.

Судите сами: самая дешевая вода в Кондопоге — 19,88 рубля за кубометр, а самая дорогая в поселке Валдай Сегежского района— 191,92 рубля за кубометр.

Другими словами, плата за воду может отличаться в десять раз. Высокий тариф на воду в Валдае Крюков объяснил изолированностью поселка и дорогой электроэнергией, вырабатываемой на дизельном топливе.

Услуги по водоотведению в среднем по республике повысились на 10,3%. Рост связан с серьезным повышением тарифа на водоотведение в Петрозаводске, где он увеличился сразу на 19% и составил 29,92 руб./куб.м. В данном случае, изменение тарифа связано с исполнением определения Верховного суда России.

Максимальный рост тарифа на водоснабжение зафиксирован в поселке Рускеала — почти в два раза — с 4,10 руб./куб.м. до 8,05 руб./куб.м.

Самый низкий тариф на водоотведение с 1 июля установлен в Пудоже — 7,26 руб./куб.м. Дороже всего услуги по водоотведению обойдутся жителям Вяртсиля, где тариф установлен на уровне 96,53 руб./куб.м., то есть в 13 раз дороже, чем в Пудоже.

Тимофей Крюков отметил, что тарифы в Карелии растут ниже темпов инфляции. Он считает, что временная «заморозка» тарифов могла бы крайне негативно отразиться на работе ресурсоснабжающих компаний, и в перспективе привела бы к резкому скачку цен. По его мнению, в последние годы отношения на рынке предоставления коммунальных услуг стали более цивилизованными.

- Сейчас точно никто не жирует. Мы научили компании работать в режиме минимализма, - сказал Крюков.

По его оценке, удалось серьезно снизить аппетиты бизнеса, исключив из тарифа сомнительные расходы.

- Наверное, нельзя сказать, что все углы сглажены. Нынешняя тарифная компания тоже проходила эмоционально. Но, мне кажется, нам удалось добиться баланса интересов, - заметил руководитель госкомитета.

Антонина Кябелева