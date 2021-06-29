Домашних собак в Сортавале будут обучать поиску людей на местности

В Сортавале опытный кинолог научит собак искать на местности пропавших людей. Записаться на тренировки могут все желающие, у которых есть молодые питомцы. Впрочем, можно посещать занятия и без животных. Главная цель – создать квалифицированный поисковый отряд, сообщили в группе «Информационный поиск им. Филиппа Мельника» в соцсети «ВКонтакте».

Подобные тренинги раньше уже проводились, следует из опубликованной в паблике информации. И вот у жителей Сортавалы снова появилась возможность научить своих собак полезным и таким ценным в нынешнее непростое время навыкам. Ведь ежегодно в России бесследно исчезает порядка 70 000 человек.

Платы за обучение кинолог брать не будет, участники будут тратить деньги только на амуницию для питомцев: ошейник и поводок. Впрочем, у большинства хозяев эти аксессуары наверняка уже есть. Нужно также будет подготовить лакомство для поощрения.

Те, у кого собаки нет, могут просто посмотреть, как проходит обучение и поиски.

Напомним, четвероногие помощники используются в розыске людей в подавляющем большинстве случаев. Они отлично идут по следу, участие собаки позволяет охватить большую территорию поисков. Волонтеры говорят, что обучению поддаются все породы, но у каждой есть свои особенности. Фото: администрация Дмитровского ГО Московской области