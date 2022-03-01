Дом и хозпостройка горели в Карелии

За истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано два пожара, оба они случились вечером на севере Карелии. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Первое огненное происшествие случилось в 17 часов 22 минуты в Беломорске. Там по не установленной пока причине загорелся в двухэтажный деревянный неэксплуатируемый дом.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты были уже на месте происшествии и приступили к ликвидации огня. С пожаром профессионалы справились быстро, и пламя не успело распространиться по всему строению. В результате пожара огнем в здании были повреждены пол и стена на общей площади всего два квадратных метра.

Второй пожар произошел в Пудоже. Сообщение о том, что возле жилого дома горит хозяйственная постройка, на пульт Единой службы спасения-01 поступило в 21 час 2 минуты.

И в этом случае оперативное реагирование пожарных позволило избежать большой беды. В результате пожара в дровянике огнем была повреждена стена на площади три квадратных метра. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Фото pixabay.com/12019