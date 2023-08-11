Долгожданная функция станет доступна в WhatsApp

В популярном приложении WhatsApp скоро появится функция входа в разные аккаунты с одного устройства. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Входить в различные учетные записи с одного смартфона или планшета можно будет очень легко.

- Для добавления новой учетной записи будет необходимо нажать на значок в настройках сервиса, расположенном около QR-кода,

- уточнили специалисты.

Потом в меню можно будет переключиться на другой аккаунт. Новая функция уже доступна некоторым бета-тестерам, в ближайшие недели она появится у более широкого круга пользователей. // фото: freepik.com