Добавочное пособие по безработице полагается некоторым россиянам

Пособие по безработице в некоторых случаях могут выплачивать дольше обычного. Кого это касается, рассказала агентству «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Сумма выплаты и срок зависят от стажа работы, причины ее потери, от зарплаты, а также от возраста. Пособие обычно выплачивают в процентном соотношении к среднему заработку на последнем месте работы. То есть первые 3 месяца платят 75 процентов, следующие три – 60 процентов.

Но если уволенный работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года, он может получать пособие дольше.

В первые три месяца ему будут выплачивать 75 процентов; следующие четыре – 60 процентов, а далее до 24 месяцев - 45 процентов от потерянного заработка.

Максимальный предел пособия составляет 12 792 рублей в месяц - в первые 3 месяца по общему правилу, в том числе, для предпенсионеров. // Фото: Paolinio/pixabay.com