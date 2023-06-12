До 24 градусов тепла обещают в Карелии во вторник

Во вторник 13 июня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем временами порывистый. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +21, +23, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем по северным районам местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, по южным районам местами +3,+7, днем +19, +24.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +21;

В Кондопоге ночью +11, днем +24;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +24;

В Олонце ночью +8, днем +23;

В Пудоже, Сегеже ночью +9, днем +24;

В Сортавале ночью +11, днем +22;

В Суоярви ночью +11, днем +23. // фото «Петрозаводск говорит»