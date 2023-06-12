После периода похолодания и ночных заморозков, в Петрозаводске устанавливается теплая погода.

Как отмечается в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», в ближайшей перспективе по 16 июня температура воздуха в карельской столице днем будет около +23 в максимуме, 15 июня воздух прогреется до +25. Будет греть солнце, дождь не ожидается.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, во вторник в Петрозаводске температура в пределах +18, +22, ветер юго-западный, 9 -13 м/с. В среду, 14 июня, также тепло +18, +19, но облачно, ветер северо-восточный, 6 -7 м/с. // фото «Петрозаводск говорит»