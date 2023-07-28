До 21 градуса тепла обещают сегодня в Карелии

В Петрозаводске облачно с прояснениями, дождь, временами сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, на большей части дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер восточный, северо-восточный, днем на юге юго-западный умеренный. Температура воздуха +16, +21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +22;

В Кондопоге, Олонце, Суоярви днем +19;

В Медвежьегорске, Пудоже, Сортавале днем +20;

В Сегеже днем +21.