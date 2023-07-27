Дождливую пятницу с грозами прогнозируют в Карелии

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, временами сильный. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +16, +18, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью на юге небольшой, местами умеренный дождь, днем на большей части дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер восточный, северо-восточный, днем на юге юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +16, +21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +22;

В Кондопоге, Олонце ночью +13, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +14, днем +20;

В Пудоже ночью +13, днем +20;

В Сегеже ночью +13, днем +21;

В Сортавале ночью +12, днем +20;

В Суоярви ночью +12, днем +19. // фото «Петрозаводск говорит»