14 апреля 2024, 08:30
До 11 градусов тепла ожидается сегодня в Карелии
Весеннее тепло установится сегодня в регионе, но возможен дождь
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +6, +11.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +5;
В Кондопоге днем +8;
В Медвежьегорске, Сегеже, Сортавале, Суоярви днем +7;
В Олонце днем +11;
В Пудоже днем +9. // фото «Петрозаводск говорит»