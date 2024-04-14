До 11 градусов тепла ожидается сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +6, +11.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +5;

В Кондопоге днем +8;

В Медвежьегорске, Сегеже, Сортавале, Суоярви днем +7;

В Олонце днем +11;

В Пудоже днем +9. // фото «Петрозаводск говорит»