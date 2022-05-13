Диетолог рекомендовала отказаться от сочетания еды с кофе

Кофе не нужно пить после еды и во время приема пищи. Почему именно, рассказала радио Sputnik нутрициолог и врач-диетолог Наталья Нефедова. Она объяснила, как сделать напиток полезным для здоровья.

В кофе есть хелаты, которые не дают нужным организму человека микроэлементам нормально всасываться. Постоянно запивая пищу кофе, люди в итоге получают меньше железа, цинка и магния.

Лучше пить этот напиток спустя 30 минут после еды, тогда полезные элементы успеют усвоиться.

Также кофеин стимулирует процесс вывода кальция из организма. Эффект можно сгладить, если добавлять молоко в напиток. // Фото: Christoph/pixabay.com