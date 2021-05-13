Диетолог рассказала, как есть все и не растолстеть

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд утверждает, что существует способ, есть практически все что душе угодно и при этом не растолстеть. Следуя логике специалиста, есть несколько простых правил. Согласно одному из них, половину любого приема пищи должны составлять овощи и зелень, четверть - углеводы, остальное - белок, пишет «Лента.ру».

Диетолог рекомендует не злоупотреблять спиртным из-за его калорийности.

«Если решите заказать спиртной напиток, постарайтесь ограничиться одним и смакуйте каждый глоток, так как алкоголь очень калориен»,

- пояснила Уорд.

Специалист не рекомендует есть досыта, но вовремя останавливаться.

«За один день ничего не испортишь, но лучше взять в привычку останавливаться, когда наешься на 80 процентов, чем чувствовать себя объевшейся», - считает специалист. (фото kubnews.ru)