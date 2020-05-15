Девятилетний мальчик вытащил из озера 36-килограммовую рыбину

Девятилетний мальчик из США Кой Прайс сумел вытащить из озера Олд Хикори в штате Теннесси 36-килограммового осетра. Добыча, впрочем, вскоре была отпущена обратно в дикую природу, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал UPI.

Ребенок отправился на рыбалку со всей семьей. Одна из его сестер поймала 18-килограммового окуня, а другой удалось добыть 26-килограммового сома. Но всех обошел Кой - он сумел вытащить гигантского осетра.

Сообщается, что дети сфотографировались с рыбой и отпустили ее обратно в озеро. О своей добыче семья сообщила в агентство по охране дикой природы.