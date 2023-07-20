Девушка умерла на приеме у косметолога в российском регионе

В Дагестане 22-летняя девушка умерла на приеме у косметолога. Об этом сообщает региональное отделение Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 19 июля. Жительница Махачкалы пришла к своей подруге, которая проводит приемы на дому. После введения обезболивающего препарата пациентка скончалась на месте.

По факту произошедшего проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти. // Фото: unsplash.com / Sam Moghadam Khamseh