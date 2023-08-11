Девушка погибла в автокатастрофе в Карелии

Сегодня ночью в Прионежском районе погибла девушка. Инцидент произошел в 4:20 в СНТ «Лососинка».

Автомобиль BMW съехал с грунтовой дороги в кювет. Судя по фотографии, иномарка получила повреждения. На месте погиба 18-летняя девушка-пассажир.

Предварительно установлено, что за рулем был 24-летний водитель, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливают. // фото предоставлено пресс-службой ГИБДД РК