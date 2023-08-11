Мужчина после ссоры разбил лобовое стекло на автомобиле знакомого

36-летнего костомукшанина подозревают в повреждении автомобиля знакомого. Об обстоятельствах случившегося рассказали в пресс-службе регионального МВД.

43-летний владелец японской иномарки обратился в полицию после того, как обнаружил разбитое лобовое стекло.

Оказалось, в тот день у мужчины вышла ссора со своим знакомым. Они выпивали, но в какой-то момент между ними пробежала черная кошка, гость ушел. Когда мужчина проходил мимо припаркованной во дворе машины знакомого, он запустил в нее камнем. Итог – ущерб более 60 тысяч и уголовное дело. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»