11 августа 2023, 10:50
Мужчина после ссоры разбил лобовое стекло на автомобиле знакомого
Полиция возбудила уголовное дело, установила обстоятельства инцидента в Костомукше и нашла подозреваемого
36-летнего костомукшанина подозревают в повреждении автомобиля знакомого. Об обстоятельствах случившегося рассказали в пресс-службе регионального МВД.
43-летний владелец японской иномарки обратился в полицию после того, как обнаружил разбитое лобовое стекло.
Оказалось, в тот день у мужчины вышла ссора со своим знакомым. Они выпивали, но в какой-то момент между ними пробежала черная кошка, гость ушел. Когда мужчина проходил мимо припаркованной во дворе машины знакомого, он запустил в нее камнем. Итог – ущерб более 60 тысяч и уголовное дело. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»