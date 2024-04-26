Девушка купила кофе в автомате и попала в реанимацию

В Испании сотрудница авиакомпании купила кофе в автомате, выпила его и оказалась в реанимации. Об этом пишет Daily Mail.

По информации источника, 21-летняя девушка приобрела напиток в аэропорту города Пальма-де-Майорка. Она сделала несколько глотков и обнаружила в кофе живых насекомых. После этого у девушки случился анафилактический шок: ее лицо и горло распухли, на теле появились отеки, и она стала задыхаться.

Сотрудницу авиакомпании экстренно госпитализировали. Она оказалась в реанимации, где провела полтора дня. Врачам удалось спасти пациентку. Ее родственники написали заявление в полицию. Они считают, что кофейный аппарат плохо обслуживали, что едва не привело к трагедии. // Фото: unsplash.com / Kevin Schmid