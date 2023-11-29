Дети решили сделать документальный фильм о легендарной разведчице

Легендарной разведчице Марии Мелентьевой в 2024 году исполнилось бы 100 лет.

Коллектив арт-студии «Домик света» под руководством Олега Обносова начал серьезную работу над мультфильмом, который расскажет о героическом поступке Марийки в годы Великой Отечественной войны.

«Мы познакомились с биографией уроженки поселка Пряжа, посмотрели фотографии разных лет ее жизни – их оказалось не так и много. Кроме того, в фильме, как и при жизни, Мария будет говорить по-карельски»,

— рассказал руководитель арт-студии Олег Обносов.

Ребята и взрослые задумались над сюжетом фильма. Документальный фильм должен выйти в мае следующего года, а это значит, осталось не так много времени.

Студия имеет большой опыт по созданию мультфильмов, но такой придется делать впервые. Команда выступит в качестве партнеров проекта «Наш герой-23».//скрин видео