Дети и их бабушка погибли на пожаре в российском городе

В Уфе на пожаре в пятиэтажке погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает МЧС Башкортостана в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 7 апреля в одной из квартир дома на улице 50-летия Октября. Спасатели вынесли из пламени пожилую женщину и двух ее внуков. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом - все трое пострадавших умерли.

На месте работали психологи МЧС и следственно-оперативная группа. Причины пожара устанавливаются.