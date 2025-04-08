08 апреля 2025, 10:46
Дети и их бабушка погибли на пожаре в российском городе
Возгорание в пятиэтажке в Уфе унесло три жизни
Фото: freepik.com / Ilovehz
В Уфе на пожаре в пятиэтажке погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает МЧС Башкортостана в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, трагедия произошла вечером 7 апреля в одной из квартир дома на улице 50-летия Октября. Спасатели вынесли из пламени пожилую женщину и двух ее внуков. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом - все трое пострадавших умерли.
На месте работали психологи МЧС и следственно-оперативная группа. Причины пожара устанавливаются.