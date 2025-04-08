Девочка сломала ногу во время прыжков на батуте в Ленобласти

В Ленинградской области 11-летняя девочка сломала ногу во время отдыха в батутном центре. Об этом сообщает 47news.

По информации издания, инцидент произошел в Луге. В одном из развлекательных центров проходил детский праздник. Одна из маленьких посетительниц во время прыжков на батуте получила травму - у девочки был диагностирован перелом большеберцовой кости. Травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Организаторам мероприятия придется ответить перед законом.