Детей и взрослых эвакуировали из горящей пятиэтажки в Карелии

Утром 2 сентября на пульт пожарно-спасательной службы города Питкяранта поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Победы. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были на месте происшествия и приступили к ликвидации огня. В течение десяти минут пожар был локализован, а затем ликвидирован полностью.

В результате ЧП в квартире огнем была повреждена кухня и коридор на общей площади 15 квадратных метров. Из горящего дома были эвакуированы шесть человек, из них двое детей.

По какой причине произошел пожар в квартире, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: freepik.com / Ilovehz