04 сентября 2023, 08:26
Детей и взрослых эвакуировали из горящей пятиэтажки в Карелии
В Питкяранте вспыхнул пожар в многоквартирном доме
Утром 2 сентября на пульт пожарно-спасательной службы города Питкяранта поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Победы. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были на месте происшествия и приступили к ликвидации огня. В течение десяти минут пожар был локализован, а затем ликвидирован полностью.
В результате ЧП в квартире огнем была повреждена кухня и коридор на общей площади 15 квадратных метров. Из горящего дома были эвакуированы шесть человек, из них двое детей.
По какой причине произошел пожар в квартире, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: freepik.com / Ilovehz