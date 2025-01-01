Десятки петрозаводчан в костюмах пробежали по набережной

В Петрозаводске по традиции в первый день нового года состоялся «Забег желаний».

Десятки петрозаводчан пришли к 12 часам 1 января, чтобы спортивно начать 2025-й. Кто-то подошел творчески и захватил с собой костюм, мишуру и новогодние колпачки.

Участники забега стартовали от ротонды. Они преодолели дистанцию в 2025 метров. В паблике Центра спортивной подготовки опубликовали видео, как весело прошел забег. // фото стопкадр