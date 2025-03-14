Десятки домов в Петрозаводске остались без воды

Сегодня утром в Петрозаводске произошло отключение водоснабжения в десятках многоквартирных домов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без воды остались здания на набережных Ла-Рошель и Лососинской, на улицах Володарского, Маршала Мерецкова и Машезерской. Всего под отключение попали более 30 домов.

Причиной временных неудобств стали плановые работы на централизованных сетях. Ориентировочно ресурс вернут в квартиры горожан к 16 часам.