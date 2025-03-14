14 марта 2025, 10:17
Десятки домов в Петрозаводске остались без воды
Работы на сетях оставили некоторых жителей карельской столицы без важного ресурса
Фото: unsplash.com / Curology
Сегодня утром в Петрозаводске произошло отключение водоснабжения в десятках многоквартирных домов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, без воды остались здания на набережных Ла-Рошель и Лососинской, на улицах Володарского, Маршала Мерецкова и Машезерской. Всего под отключение попали более 30 домов.
Причиной временных неудобств стали плановые работы на централизованных сетях. Ориентировочно ресурс вернут в квартиры горожан к 16 часам.