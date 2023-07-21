Дерево рухнуло на тротуар в Петрозаводске

На Ленинградской улице утром 21 июля упало дерево. Об этом в соцсети сообщили петрозаводчане. При падении дерево никого не задело.

Рядом с местом падения расположена парковка, но дерево рухнуло под углом на пешеходную инфраструктуру.

«С такой погодой, только что, упало дерево на тротуар, ул Ленинградская. Будьте аккуратнее. Никого не задело», - сообщили горожане в паблике «Подслушано в Птз». // фото скриншот yandex.ru/maps/