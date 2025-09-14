Депутаты Петросовета соберутся на сессию 19 сентября

Плановым вопросом очередной сессии Петрозаводского горсовета 19 сентября станет утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В частности, список предлагается дополнить помещением в доме № 12 на улице Германа Титова, которое свободно от прав третьих лиц, не является объектом религиозного назначения, незавершенного строительства или жилым фондом, а также не подлежит приватизации.

Один из основных сессионных вопросов касается изменений в бюджет Петрозаводска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно представленному проекту, доходы городского бюджета в текущем году планируется увеличить на 317,8 млн рублей, а расходы — на 327,8 млн рублей.

Как сообщила председатель комитета финансов администрации Петрозаводска Наталья Устинова, дополнительные средства будут направлены на функционирование муниципальных учреждений, поддержку городского транспорта и содержание дорог.

Также запланированы дополнительные расходы на уборку контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок, снос аварийных деревьев, ремонт ограждений детских спортплощадок, работы в нескольких детских садах и школах и т.д.