Карельским депутатам объяснили, как повысить зарплату лесничим

Текст: Антонина Кябелева

Осенью 2022 года депутаты Законодательного Собрания Карелии обсуждали вопрос о мизерных зарплатах, которые получают сотрудники карельских лесничеств. Болезненную тему подняла председатель парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова.

По ее информации, зарплата работников с двадцатилетним стажем составляет всего 28 тысяч рублей в месяц. По ее признанию, ей стыдно за столь низкий уровень оплаты труда тех, кто должен охранять и защищать карельские леса.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РК Алексей Щепин утверждал, что уровень зарплаты лесничих зависит от Рослесхоза, и республиканские власти не имеют права увеличить зарплату работников лесного хозяйства.

В конце 2022 года депутаты ЗС РК приняли на сессии Обращение к министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову по вопросу увеличения направляемых в республику субвенций, которые можно было бы использовать на повышение оплаты труда работников лесничества.

Во время обсуждения обращения говорилось о том, что средний возраст государственных инспекторов приближается к 50 годам, в лесу работают в основном женщины, молодежь такая зарплата не устраивает, а количество вакантных мест составляет 171 штатную единицу.

В конце января 2023 года в Карелию пришел ответ, в котором депутатам популярно объяснили, как поддержать государственных инспекторов в области охраны и защиты лесов.

Как следует из ответа Минприроды РФ, системы оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений субъектов РФ устанавливаются органами государственной власти этого региона. В министерстве отметили, что региональная власть вправе использовать дополнительные средства для осуществления переданных полномочий.

«…Вопрос дополнительного финансирования в целях повышения оплаты труда до среднего уровня заработной платы по Республике Карелия работникам лесничеств, исполняющим полномочия в области лесных отношений, целесообразно решить за счет средств регионального бюджета»,

- сказано в ответе из Минприроды РФ, который подписал заместитель министра, руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Другими словами, карельским депутатам ясно дали понять, что все в их руках. Если в регионе есть желание поддержать работников лесного хозяйства, то нужны лишь депутатская инициатива плюс политическая воля. Никаких юридических препятствий, которые бы не позволили региональному правительству поддержать государственных инспекторов, нет. Во всяком случае, это следует из официального ответа российского министерства.

Получается, что информация Щепина о невозможности повышения зарплат работников лесничеств за счет республиканского бюджета не соответствует действительности? Выходит, зря депутаты так долго обсуждали тему, выносили соответствующее обращение в российское министрество на утверждение сессии ЗС РК, тратили свое и чужое время?

Как оказалось, все значительно проще. Гуменниковой и ее коллегам нужно просто тщательнее поработать с бюджетом и найти там необходимые средства для поддержания материального уровня работников лесного хозяйства. А не пиариться на теме и не "лить слезы" по несчастным работникам леса...