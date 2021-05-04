Дачников предупредили о штрафах за сорняки на участках

Российским дачникам напомнили об административной ответственности за наличие на приусадебном участке сорняков. Об этом рассказала юрист Татьяна Мацукова, ее слова приводит РИА Новости.

«К числу сорных растений относятся: борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов»,

- отметила специалист.

Правонарушение заключается как в действии, например, в использовании зараженных семян, так и в бездействии, когда дачник не применяет надлежащие химикаты для уничтожения сорных растений или не убирает их механическим путем. За это гражданам грозят предупреждение или административный штраф в размере от 300 до 500 рублей. Фото gorzavod.ru