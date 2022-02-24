24 февраля 2022, 18:41
Происшествия

Дача сгорела на юге Карелии

Неосторожное обращение с огнем привело к уничтожению дачной постройки в Приладожье

Сегодня вечером в Сортавальском районе произошел пожар в дачном доме. Об этом сообщает администрация Сортавалы.

Огненное ЧП случилось в кооперативе «Радужный-2». Сейчас там работают пожарные расчеты.

В результате пожара погибших нет. Дачный дом сгорел. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем хозяевами дачи. Фото источника

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Сортавальский район
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