Дача сгорела на юге Карелии

Сегодня вечером в Сортавальском районе произошел пожар в дачном доме. Об этом сообщает администрация Сортавалы.

Огненное ЧП случилось в кооперативе «Радужный-2». Сейчас там работают пожарные расчеты.

В результате пожара погибших нет. Дачный дом сгорел. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем хозяевами дачи. Фото источника