ЦУР Карелии подписал с ПетрГУ соглашение о сотрудничестве

Центр управления регионом (ЦУР) республики Карелия и Петрозаводский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа позволит организациям делиться накопленным опытом в сферах интернет-коммуникаций и digital, обмениваться знаниями в сфере социальных медиа. Студенты вуза смогут проходить практику в Центре управления регионом, а талантливые выпускники – в будущем получить работу здесь или в органах госвласти.



Выпускники ПетрГУ и сейчас работают в Центре управления регионом республики Карелия, мы видим, что уровень их профессиональной подготовки соответствует требованиям, которые предъявляет к своим сотрудникам федеральная структура. А соглашение, которое мы заключили, даст нашему сотрудничествусистемную основу,

- говорит руководитель ЦУР Карелии Мария Лукьянова.





Центры управления регионами являются подразделениями АНО «Диалог Регионы» и создавались для ускорения решения вопросов, с которым граждане обращаются к власти. Сейчас они выступают как экспертные организации в области интернет-коммуникаций и взаимодействия государства с IT-сообществом, а Петрозаводский университет готовит не только специалистов, но и разрабатывает новые технологии и другие интеллектуальные продукты.

Университет заинтересован в сотрудничестве с ведущими организациями страны. Уверен, что возможности ЦУРКарелии и опыт ПетрГУ дадут новые возможности для наших образовательных программ и прикладных разработок. А студентам и выпускникам – еще и шанс получить дополнительные компетенции,

– считает ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин.



Всего российские Центры управления регионами заключили более 90 соглашений с вузами страны. Это позволит не только участвовать в совместных проектах и обмениваться опытом, но и даст университетам возможность использовать уникальные образовательные программы АНО «Диалог Регионы».

//Фото: пресс-служба ПетрГУ