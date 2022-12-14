14 автомобилей скорой помощи пополнили автопарки районных больниц

В Карелию поступило 14 автомобилей скорой помощи. Они приобретены на средства резервного фонда Правительства Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ключи от восьми новых «Газелей Некст», двух «Соболей», двух УАЗов «Профи» и двух УАЗов уже получили представители районных больниц.

«Это высокопроходимые машины отечественного производства, в северном исполнении, оснащенные медицинским оборудованием. Такую технику Карелия получает по линии минпромторга уже не в первый раз. В прошлом году республике были выделены 20 автомобилей»,

- отметил глава минздрава Михаил Охлопков.

Кроме того, он отметил, что в этом году также было закуплено 53 легковых автомобиля для обслуживания вызовов на дому и доставки пациентов в лечебные учреждения. До конца года должен поступить в автопарк минздрава республики еще 31 автомобиль. // Фото: gov.karelia.ru.