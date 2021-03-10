Cотовую связь в местах лишения свободы заблокируют

Владимир Путин подписал закон о прекращении обслуживания телефонов мобильной связи в местах лишения свободы, сообщает ТАСС.

По новому закону, операторы сотовой связи будут обязаны прекратить обслуживание номеров телефонов, которые используются осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях.

Прекращение услуг связи будет происходить на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке указывается, что только в 2018 году в учреждениях ФСИН было изъято более 56 тыс. средств связи, несмотря на действующий запрет для заключенных иметь их при себе. За попытку передачи телефона на режимных территориях были задержаны более 5 тысяч человек. Мобильные телефоны в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов преступного сообщества.

Фото ТАСС