ЦИК России приняла решение о применении ДЭГ на выборах в Карелии

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации включила Республику Карелия в перечень регионов, где в единый день голосования 20 сентября 2026 года будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ)

Фото: Избирком Карелии

Решение было принято накануне в ходе заседания ЦИК России, на котором утверждался список субъектов для проведения дистанционного электронного голосования на федеральной платформе в единый день голосования 2026 года.

Как неоднократно отмечали в Центризбиркоме, перечень регионов, использующих ДЭГ, ежегодно корректируется с учетом готовности субъектов и запросов избирателей. В этом году в список вошли 33 региона, среди которых и Карелия.

Для избирателей Карелии ДЭГ – не новая технология. Республика уже применяла дистанционное электронное голосование при проведении избирательных кампаний с 2023 года, в том числе в дни голосования на выборах Президента Российской Федерации. В прошлом году в Карелии ДЭГ применялся на выборах депутатов Советов четырех муниципальных округов, что позволило отработать все процедурные моменты и подтвердить готовность системы к более масштабному применению.

Нынешнее решение ЦИК России подтверждает, что регион готов к дальнейшему использованию цифровых форматов на выборах более высокого уровня. Как отметили в Избирательной комиссии Карелии, опыт предыдущих кампаний показал востребованность данной формы голосования среди жителей республики – особенно тех, кто в дни голосования находится в командировках, на учебе или за пределами региона.

Напомним, что ранее Центризбирком России также принял решение о проведении голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и иных совмещенных с ними выборах, назначенных на 20 сентября, в течение трех дней – с 18 по 20 сентября 2026 года. Председатель ЦИК России Элла Памфилова тогда подчеркнула, что трехдневное голосование создает комфортные условия для избирателей, оптимально распределяет нагрузку на избирательные комиссии и является дополнительным источником обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса.

Единый день голосования 20 сентября 2026 года станет для жителей Карелии днем важнейших выборов сразу трех уровней власти. В этот день избирателям республики предстоит избрать депутатов Госдуарственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания Республики Карелия, а жителям Петрозаводска и Костомукши – депутатов местных советов.

Для избирателей Карелии, которые выберут дистанционный формат, голосование на федеральной платформе ДЭГ будет доступно с 8:00 18 сентября до 20:00 20 сентября 2026 года – в те же дни, что и традиционное голосование на избирательных участках.