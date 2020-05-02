Чтобы вернуть угнанную в Карелии машину, опера 6 дней сидели в засаде

Жителю Кондопоги сотрудники МВД Карелии ровно 20 лет назад вернули автомобиль, угнанный в самом начале января в новогодние праздники. Для того, чтобы найти украденную почти новую «десятку» наши следователи-оперативники шесть дней сидели в засаде. А до этого долгое время выслеживали группу угонщиков. Вячеслав Заболоцкий купил в Питере новенький ВАЗ за два года до этих событий. Ездить бы ему да радоваться, но криминальные истории про кражи автомобилей не давали ему покоя.

«Я даже чувствовал, что ее угонят. Я всякие меры предосторожности соблюдал. Даже около ворот гаража снег заметал, следы. Открывал гараж осторожно. Накидывал на заднюю часть автомобиля накидку, чтобы посторонние лица не видели», - говорил с грустью владелец авто.

Но меры предосторожности ему не помогли. Из закрытого гаража машину умыкнули, как в последствии оказалось, свои же. Угонщик учился с сыном Вячеслава Михайловича. Вместе с двумя другими злодеями он воровал автомобили и переправлял в Петрозаводск. У нас в городе троица снимала квартиру. И по газетам вызнавала, как лучше сбыть награбленное.

В результате кропотливого труда двух отделений милиции — Петрозаводска и Кондопоги — преступники были задержаны, а машина найдена. Радости владельца не было предела. Его состояние не поддавалось описанию. Но и состояние «десятки» тоже: «Угонщики пытались без ключа, по видимому, заводить двигатель. Они коротили там проводку, систему проводов. И вся проводка сейчас расплавлена. Не уверен, что мы ее заведем, может быть, придется буксировать в Кондопогу». Зато Вячеслав Заболоцкий был твердо уверен в том, что машину найдут. И вот в одном из гаражей кооператива в районе ТЭЦ ВАЗ-21010 был найден. Владельцу предстояло выложить немалую сумму, чтобы привести ее в божеский вид. Но не денег или машины жалко было Вячеславу Михайловичу, он беспокоился за стражей порядка, которым в те годы приходилось нести свою службу в очень непростых условиях: «Очень благодарен нашему министерству внутренних дел. Ребята получают не зря деньги. Хотя им платят мало. Даже бензина нет у них!»

В Медгоре правительство РК решило провести выездное заседание правительства. А накануне первый вице-премьер правительства Карелии Виктор Масляков побывал в некоторых населенных пунктах района. В программе этой поездки было знакомство с работой предприятий а также условиями жизни населения. Медвежьегорский район — сердце Карелии. Самая ее середина, причем, середина немаленькая. Когда-то кстати, это было целых три района, которые потом объединили в один.

Накануне выездного заседания правительства Виктор Масляков побывал в Заонежье и в Паданах. Первое впечатление — не самое приятное. О дорогах: «До Маслозеро через Паданы идет дорога республиканского значения. Принадлежит нашему Дорожному комитету. Обслуживание ее архи-архи-плохое. Несмотря на то, что решены перспективные вопросы, а именно: строится мост в поселке Паданы, то есть очень серьезный объект — в то же время не идет текущее обслуживание этой дороги».

Другая проблема — строительство на селе. Крепкие хозяева с рабочими руками могут сами построить себе дом. Но поддержки со стороны государства и местного самоуправления явно не хватало.

«Очень удивил поселок Паданы в связи с тем, что там нет благоустроенного жилья. А из того, что есть приличного из зданий, это построенная в застойные годы школа. То есть надо искать мотивы, чтобы население строило жилье».

Целью поездки Виктора Маслякова было и знакомство с экономической ситуацией в районе. Чтобы активизировать жизнь, необходимо создавать точки роста, развивать уже существующие предприятия, считал вице-премьер: «Там есть паданский леспромхоз, который надо срочно возрождать. Ресурсная база лесная там есть. Надо «Кареллеспрому» браться двумя руками за этот леспромхоз и приводить его в порядок. Достойную заработную плату давать людям. И вокруг этой экономической точки роста, лесного предприятия, должны развиваться и остальные инфраструктуры. Люди, живущие в Сегозерье, имеют право на достойную жизнь».

О строительстве и ремонте дорог, расселении жилого фонда говорил и глава самоуправления Петрозаводска Андрей Демин на встрече с руководителями строительных организаций города. По итогам совещания должна была быть утверждена программа работ на 2001 год. Объект, куда отправился Андрей Демин, а именно фешенебельный дом около Дворца творчества детей и юношества, уже был сдан заказчику. АО «Карелстроймеханизация возвела стены. А внутренней отделкой квартир занимался каждый хозяин самостоятельно. Все квартиры в доме были уже раскуплены. Работы этой организации пользовались спросом.

В городе на тот момент эта компания строила сразу пять объектов. Генеральный директор Николай Макаров сообщил: «Мы можем предоставить желающим приобрести квартиру — во многих районах и разного уровня жилья. Больше и меньше».

В этом доме предлагали жить и мэру города, но он вежливо отказался: «Я это предложение даже серьезно не рассматривал, потому что однозначно у моей семьи таких денег нет». Не только мэру города не по карману подобное жилье. Слова «джакузи», «домофон», «подземный гараж», «полы с подогревом» - были тогда в диковинку для большинства горожан. Однако, то, что у нас появлялись дорогие квартиры, это Андрея Юрьевича радовало. Приоритетное направление развития города — создание его привлекательного облика. Соседний дом, покрытый лозунгами и призывами, о котором не раз рассказывали журналисты, не вызывал у властей симпатии.

Поэтому одной из первоочередных задач было расселение ветхого жилого фонда. Правда, квартиры, которые предложат хозяевам ветхих деревяшек, вряд ли будут походить на красно-кирпичные дворцы. Второй пункт плана строительства — дороги. Был и третий. «К сожалению, придется говорить о скорбных вещах, а именно о строительстве кладбища. Потому что действительно сегодня кладбище в Бесовце перегружено», - отметил мэр города. «Скорбные вещи», впрочем, возникали не только в разговоре о кладбище. Цены на новые квартиры оптимизма не вызывали. Хотя были введены удобные формы оплаты жилья: квартиры под залог, в рассрочку и так далее (недалеко было и до ипотеки). Но если вы тогда могли выложить живые деньги сразу, то считайте: небольшая по меркам нового дома квартира стоила 40 тысяч долларов. То есть если у вас было в те годы 300 долларов, вы могли себе купить один квадратный метр жилья в этом доме. Впрочем, людей с долларами в кармане в те годы можно было по пальцам пересчитать. Место на кладбище обошлось бы дешевле. Оно строилось в это же самое время в Вилге.

Таким было 2 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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