Что изменится для выпускников при сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Текст и фото: Антонина Кябелева

Несмотря на бушующий в России коронавирус, Роспотребнадзор не собирается в 2021 году отменять итоговую аттестацию для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Во всяком случае, пока. А значит, учащимся выпускных классов нужно усиленно готовиться к экзаменационным испытаниям. Уже утверждены демоверсии заданий ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год.

Мы попытались выяснить, произошли ли какие-то существенные изменения в заданиях и правилах проведения выпускных экзаменов.

Сюрпризы ЕГЭ

Заметной коррекции подвергся ЕГЭ по информатике. В 2021 году экзамен придется сдавать на компьютерах. В открытом доступе уже есть онлайн-тренажер, на котором можно посмотреть задания. Появилось немало новинок, например, выпускникам придется продемонстрировать умение работать с электронными таблицами и информационным поиском. Интересно, что отладить программу на одном из языков (С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык) учащемуся придется самостоятельно.

В ЕГЭ по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам все осталось по-прежнему, без изменений.

А экзамен по биологии в версии 2021 стал даже легче, так как увеличилось время на подготовку ответов с 210 до 235 минут.

Незначительные изменения коснулись ЕГЭ по истории. В 2021 году для написания исторического сочинения школьникам предложат на выбор три исторических процесса или трех исторических деятелей.

Например, могут предложить написать историческое сочинение об одном из трех периодов России: 1132-1236 годы; октябрь 1894 – июль 1914; июнь 1945 – март 1953 года. От выпускника требуется вспомнить значимые события, которые произошли в этот период, назвать исторические фигуры, которые участвовали в этих процессах, и оценить их роль. А могут достаться исторические деятели. Например: Ярослав Мудрый, Меньшиков, Жуков. Об одном из них придется сочинить желательно правдивую историю, вспомнив, в каких исторических событиях он участвовал и кто еще в них «засветился».

К тому же в экзаменационных материалах встречается задание, предполагающее, что выпускник выберет одного из четырех исторических деятелей и подробно о нем расскажет. К примеру, в одном из заданий предложено сделать свой выбор между Иваном III, Александром II, Мустафой Кемалем Ататюрком и Андреем Сахаровым.

ЕГЭ по русскому языку тоже несколько усложнили для выпускников 2021 года. Если раньше, выполняя задание по правописанию корней, выпускник видел список слов с пропущенными буквами, то теперь пропущенные буквы исчезли. Слова в задании написаны полностью. Например, «увековечить», «прославлять». Это усложнило задание, так как раньше по пропущенной букве учащийся мог сориентироваться, где корень слова и какая гласная безударная. Теперь же придется искать корень и нужную гласную без подобной подсказки. И только после этого определить, под какую из трех орфограмм – чередующиеся гласные в корне, проверяемые и непроверяемые - попадает каждое слово.

Попотеть придется и над сочинением. Раньше выпускнику нужно было привести пару примеров-иллюстраций из предложенного текста, установив между ними связь. Теперь же необходимо проанализировать эту связь, то есть раскрыть, конкретизировать и пояснить.

Трудности ОГЭ

Несмотря на то, что в 2020 году девятиклассники из-за пандемии счастливо избежали сдачи ОГЭ, произошли серьезные изменения и с этим экзаменом. Не тронули только русский язык, информатику и географию.

В обязательном ОГЭ по математике уменьшилось число заданий. Два задания на преобразование алгебраических и числовых выражений объединили в одно. Зато девятиклассникам придется доказывать, умеют ли они применять математические знания для решения проблем повседневной жизни.

Встречает такое задание: хозяин частного коттеджа обдумывал, как выгоднее отапливать дом – газом или электроэнергией. Решил, что с газом ему жить будет дешевле, несмотря на то, что газовое оборудование обойдется дороже. Девятиклассникам предлагают рассчитать, через сколько часов непрерывной работы отопления экономия от использования газа вместо электричества компенсирует разницу в стоимости между газовым и электрическим оборудованием.

В ОГЭ по обществознанию стало меньше заданий, подразумевающих короткий ответ. В «отместку» появилось задание, требующее развернутый ответ, связанный с анализом визуальной информации. К примеру, выпускнику может достаться задание с диаграммой, на которой изображены результаты опросов, сделанных в 2019 и в 2020 годах, относительно раздельного сбора мусора. Учащемуся предлагают сравнить результаты опроса, сделанного в 2019 году, с результатами 2020 года, плюс попытаться объяснить сходство и различия, которые произошли в отношении респондентов к раздельному сбору мусора.

Проверка знаний иностранного языка тоже претерпела изменения. В разделе по аудированию теперь 11 заданий с короткими ответами. Девятиклассникам предложат к тому же сочинить электронное письмо другу из другой страны.

В ОГЭ по литературе появилось право выбора. Теперь выпускнику предлагают выбрать, на какой из двух вопросов задания, обозначенных как «1.1» и «1.2», он хотел бы ответить. Например, вспомнив «Мертвые души» Гоголя, девятиклассник вправе выбрать один из двух вопросов: 1.1. Какие «страстишки» владеют Ноздрёвым? или 1.2. В чём проявляется авторская ирония по отношению к Ноздрёву? На оба вопроса отвечать не нужно.

Есть и другие новшества. Появились довольно сложные задания, предполагающие анализ поведения героев литературного произведения. Тут тоже есть право выбора между «2.1» и «2.2». Например, из «Евгения Онегина» выпускнику предложено самостоятельно выделить отрывок и, опираясь на него, рассказать о заметных чертах Татьяны Лариной или проанализировать ее поведение, когда она доказывает свое нравственное превосходство.

Принципиально то, что учащемуся придется опираться не на предложенный в задании отрывок, а вспомнить другой фрагмент из этого же произведения и проанализировать его по памяти.

С экзаменом по истории тоже не все просто. В ОГЭ добавили три новых задания, правда, требующих краткого ответа. Таким образом, общее число заданий увеличилось до 24. Новый блок представляет собой следующее испытание. Девятикласснику предлагается четыре исторических процесса. Например: Троянская война, Великие географические открытия, Английская революция XVII века, Великая французская революция. Затем идут три вопроса. Нужно выбрать, в каком из этих исторических процессов принимал участие Максимилиан Робеспьер, к какому из четырех вариантов относится сражение при Нейзби и о каком отрезке времени идет речь в отрывке из исторического источника.

Акцент на практическое применение знаний сделан в ОГЭ по биологии, физике и химии. Именно с этим связаны главные изменения. В экзамене по физике увеличилось количество заданий, которые необходимо выполнять на лабораторном оборудовании. Исследовательские способности девятиклассников решено проверить во время ОГЭ по биологии. На экзамене по химии выпускнику придется проводить реальный эксперимент, выясняя химические реакции между различными веществами. Естественно, с соблюдением правил безопасности.

Откровенно говоря, только ознакомившись поближе с заданиями, которые ждут выпускников девятых и одиннадцатых классов в 2021 году, понимаешь, насколько более твердым стал «гранит науки» для нынешнего поколения школьников.