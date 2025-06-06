Что будет с Telegram в связи с появлением нового конкурента в России

Новый мессенджер собираются запустить в России. При этом блокировать популярный Telegram не планируют, если мессенджер будет соблюдать законы. Такое мнение высказал первый зампредседателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Новый мессенджер MAX должен стать лучше своих конкурентов. Сервис должен обеспечить более высокое качество звонков, чем WhatsApp*. Также в нем должна быть возможность вести каналы как в Telegram, но, как подчеркивает Горелкин, сервис должен гарантировать читателям достоверность.

Главным преимуществом, по словам депутата, должна быть быстрая и качественная интеграция с государственными сервисами. На фоне появления национальной цифровой платформы мессенджер Telegram не будет заблокирован.

«Думаю, что, если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», - поделился мнение депутат.

* Мессенджер принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена. © «Петрозаводск говорит»