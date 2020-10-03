Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к десяти тысячам

В России за минувшие сутки выявлено 9859 новых случаев коронавируса. Большая часть заболевших приходится на Москву (2884 человек), Санкт-Петербург (358 пациентов), Московскую область (259 случаев), Ростовскую область (219 человек).

Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровели 5563 человека. Отметим, что еще в понедельник в России было зафиксировано чуть более восьми тысяч случаев заражения. По словам специалистов, такого резкого роста заболевших не было в начале пандемии. Возможно, сказались введенные в стране ограничительные меры.

В Карелии, напомним, за минувшие сутки было выявлено 72 инфицированных. Один пациент скончался.