08 февраля 2025, 12:37
Четыре человека пострадали в авариях в Карелии
Машины бились в Петрозаводске и Сортавальском округе
За пятницу на дорогах Карелии покалечились четыре человека.
Утром на улице Северная у дома №14 в Петрозаводске столкнулись два легковых автомобиля. Спасатели отключили аккумуляторные батареи. По информации МЧС Карелии, пострадал один человек.
В Сортавальском округе в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали два человека, включая ребенка.
Вечером на набережной Варкауса у дома №17 в Петрозаводске автомобиль врезался в стоявшее техническое средство. Итог – один пострадавший. // фото «Петрозаводск говорит»