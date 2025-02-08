Четыре человека пострадали в авариях в Карелии

За пятницу на дорогах Карелии покалечились четыре человека.

Утром на улице Северная у дома №14 в Петрозаводске столкнулись два легковых автомобиля. Спасатели отключили аккумуляторные батареи. По информации МЧС Карелии, пострадал один человек.

В Сортавальском округе в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали два человека, включая ребенка.

Вечером на набережной Варкауса у дома №17 в Петрозаводске автомобиль врезался в стоявшее техническое средство. Итог – один пострадавший. // фото «Петрозаводск говорит»