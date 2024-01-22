Четыре бесхозных скотомогильника передадут в собственность Карелии

Расположенные в Олонецком, Медвежьегорском, Пудожском и Прионежском районов сибиреязвенные скотомогильники оказались бесхозными. Это выяснила Карельская межрайонная природоохранная прокуратура. В результате судьбой опасных захоронений займутся республиканские власти, сообщили в надзорном ведомстве.

Хозяев эти скотомогильники не имеют, а один из них находится в угрожающем состоянии, не соответствующем ветеринарным требованиям. Поэтому прокуратура Карелии обратилась в суд.

- Отсутствие собственника указанных объектов влекло невозможность их сохранности, а также обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, что могло привести к распространению и вспышке инфекционных заболеваний,

- объяснили в надзорном ведомстве.

Суд прислушался к требованиям прокурора и обязал правительство региона принять опасные объекты в государственную собственность и привести в порядок скотомогильник в Прионежском районе. // фото: freepik.com