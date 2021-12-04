Человек провалился под лед в Прионежском районе Карелии

В Прионежском районе Карелии под лед провалился человек. Об этом сообщает МЧС республики. Инцидент произошел 4 декабря на акватории озера Урозеро.

На место ЧП привлекались пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска. В общей сложности участвовали восемь человек и три единицы техники.

Отметим, в субботу администрация Петрозаводска напомнила горожанам о запрете выхода на лед. «В период формирования ледового покрова (до толщины в 10 см) любые прогулки по акватории могут привести к непоправимым последствиям» – пишут сотрудники мэрии на официальном сайте.