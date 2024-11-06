Человек погиб при взрыве газа в девятиэтажке в российском городе

В городе Нововоронеж минувшей ночью произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме. Есть жертвы, сообщает управление МЧС по Воронежской области.

По данным ведомства, сигнал о ЧП в жолом доме поступил на пульт дежурного в 2:20 ночи. После взрыва газа горели несколько квартир. Спасатели вывели из горевшего здания более 30 человек.

При тушении пожара обнаружено тело одного погибшего. Известно, что также пострадали еще три человека, они доставлены в больницу, среди них есть 16-летний подросток.

Причины случившегося предстоит установить специалистам. // Фото МЧС